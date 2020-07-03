Дело MH17: суд провел второй раунд слушаний

На сегодняшнем заседании суда по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 над Донбассом в 2014 году было удовлетворено ряд запросов и ходатайств сторон. Об этом на брифинге по итогам заседания рассказала судья Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel).

"Сегодня суд принял решение по ходатайствам и заявлениям, которые были поданы обвинением, защитой и адвокатом родственников в течение этой серии судебных дней. Суд рассмотрел вопрос о необходимости дальнейшего расследования на этой стадии дела", — сказала судья.

Она напомнила, что на данной стадии сторона обвинения утверждает, что расследование почти готово и завершено, но защита это оспаривает. Защита, в свою очередь, хочет, чтобы было проведено дальнейшее расследование по двум так называемым "альтернативным сценариям".

Как отметила Вэйннобэл, суд удовлетворил ряд запросов и ходатайств на сегодняшнем заседании.

"Например, снова будет заслушан ряд свидетелей, а также будет предоставлено право на проведение расследования экспертами, которые, например, посмотрят на возможные манипуляции с отснятыми материалами и вычислят возможную точку выстрела. Защите также будет предоставлена возможность вместе со своим экспертом взглянуть на реконструкцию МH17 и оценить ущерб. Суд на данный момент не принял решения по ходатайству стороны обвинения о личном осмотре места обстрела", — сказала она.

Судья также упомянула, что в адрес США также будет направлен запрос о предоставлении данных спутниковой съемки, на которой предположительно можно увидеть запуск ракеты "БУК".

"Имеется достаточно большое количество запросов защиты, по которым на данный момент решение принято не будет. Защита занимает позицию, что нельзя исключать другого сценария, нежели по сценарий с БУКом... Также были высказаны другие запросы о проведении дальнейшего расследования, которые были также отклонены", — сообщила она.

Отметим, в начале заседания председательствующий судья Хендрик Стейнхаус обьявил, что заседание будет отложено до 31 августа 2020 года.