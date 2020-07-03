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Дело MH17: суд провел второй раунд слушаний

Дело MH17: суд провел второй раунд слушаний
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф УНН
На сегодняшнем заседании суда по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 над Донбассом в 2014 году было удовлетворено ряд запросов и ходатайств сторон. Об этом на брифинге по итогам заседания рассказала судья Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel).

"Сегодня суд принял решение по ходатайствам и заявлениям, которые были поданы обвинением, защитой и адвокатом родственников в течение этой серии судебных дней. Суд рассмотрел вопрос о необходимости дальнейшего расследования на этой стадии дела", — сказала судья.

Она напомнила, что на данной стадии сторона обвинения утверждает, что расследование почти готово и завершено, но защита это оспаривает. Защита, в свою очередь, хочет, чтобы было проведено дальнейшее расследование по двум так называемым "альтернативным сценариям".

Как отметила Вэйннобэл, суд удовлетворил ряд запросов и ходатайств на сегодняшнем заседании.

"Например, снова будет заслушан ряд свидетелей, а также будет предоставлено право на проведение расследования экспертами, которые, например, посмотрят на возможные манипуляции с отснятыми материалами и вычислят возможную точку выстрела. Защите также будет предоставлена возможность вместе со своим экспертом взглянуть на реконструкцию МH17 и оценить ущерб. Суд на данный момент не принял решения по ходатайству стороны обвинения о личном осмотре места обстрела", — сказала она.

Судья также упомянула, что в адрес США также будет направлен запрос о предоставлении данных спутниковой съемки, на которой предположительно можно увидеть запуск ракеты "БУК".

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"Имеется достаточно большое количество запросов защиты, по которым на данный момент решение принято не будет. Защита занимает позицию, что нельзя исключать другого сценария, нежели по сценарий с БУКом... Также были высказаны другие запросы о проведении дальнейшего расследования, которые были также отклонены", — сообщила она.

Отметим, в начале заседания председательствующий судья Хендрик Стейнхаус обьявил, что заседание будет отложено до 31 августа 2020 года.

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Суд, Донбасс, MH17.

Автор:

Телеграф
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