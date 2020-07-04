В мире за два дня почти полмиллиона новых случаев коронавируса

В мире за сутки зафиксировали 209 028 заражений коронавирусом.

3 июля в мире диагностировали 209 028 заражений коронавирусом, 5170 пациентов умерли.

Информируют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers.

В США за минувшие сутки диагностировали 54904 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 41988, в Индии 22721, ЮАР 9063, Мексика 6741 России 6718 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 150 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.