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Ульянов день: народные приметы и запреты 4 июля
Ульянов день: народные приметы и запреты 4 июля

Ульянов день: народные приметы и запреты 4 июля

Ульянов день: народные приметы и запреты 4 июля
Обновлено 07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На Ульяна повторно сеяли редиску, настоем помидорных листьев или чеснока обрабатывали цветы и посевы от вредителей. Девушки проводили отворот от назойливого поклонника.

Традиции на 4 июля

Про этот день рассказывали в народе такую историю. Ходил Ульян по лугам и полям, свою Ульяну звал, а Ульяна сидела на берегу реки и на воду бегущую смотрела. Только к вечеру опомнилась Ульяна, побежала на луг - а Ульян уж к реке другой тропкой пошел. Так и не встретились Ульян с Ульяной. В народе об этой несбыточной встрече говорили: "Ульян кличет Ульяну, а Ульяна - Ульяна", "Ульян Ульяне в лицо не глянет".

В эти дни зацветает липа, которая способна избавить от сглаза.

Считалось, что тот, кто срубит это дерево, в лесу непременно заблудится, а если липа возле дома засохла - к плохим переменам в доме и семье.

Знаменательные события в истории: 4 июля 2020 года

Приметы на 4 июля

Если ветер поворачивается за солнцем до обеда, а после в обратную сторону - будет хорошая погода.

Гремит протяжно - к долгому ненастью.

Если после дождя солнце ярко сияет и печет - до вечера опять будет дождь.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Ульянов день.

Автор:

Телеграф
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