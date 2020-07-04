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Затмение и Полнолуние: три эффективных аффирмации на 5 июля

Затмение и Полнолуние: три эффективных аффирмации на 5 июля
Обновлено 07:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Лунное затмение влияет не только на наше настроение, но и на ход событий. Кто-то приуменьшает этот факт, кто-то придает ему слишком большое значение.

Затмение в день Полнолуния — очень коварное событие: оно может как помочь в достижении желаемого, так и отнять нечто важное. Чтобы день принес только самое лучшее, предлагаем воспользоваться тремя самыми лучшими аффирмациями.

Астрологи же уверены: чтобы сохранить внутренний баланс, нужно повторять аффирмации. 5 июля закроется коридор затмений, который уже успел навести тумана и сумбура в нашей размеренной жизни. На выходе из коридора затмений очень важно не потерять свои цели и ориентиры, поэтому эксперты предлагают несколько фраз-формул, которые помогут закрыть старую и начать новую главу судьбы.

Сила аффирмаций в период Затмения и Полнолуния

Аффирмаци — это позитивные установки, определенные формулы, которые закрепляют нужный образ в подсознании. Это один из самых простых методов нормализации психологического здоровья и привлечения позитивных перемен. От нас требуется лишь одно — приготовить 3 емкие фразы, которые четко и точно характеризуют желаемое и соответствуют лунной энергетике. Прочесть их стоит в ночь с 4 по 5 июля или с 5 по 6 июля. Добрым знаком будет, если в этот момент вы увидите на небе яркую Луну.

Составляя аффирмации, астрологи учли фазу Луны, ее энергетику и влияние. По их словам, любое затмение уникально и по-разному влияет на человеческую психику. Очень важно в такой момент выбрать верный путь и обдумать, чего вы на самом деле хотите. Специально для этого были подобраны несколько установок, которые дадут нужный настрой для достижения целей. Самое главное — не гнаться за несбыточными мечтами. Вы можете начать с малого — с желаний, путь достижения которых вы представляете.

Какие аффирмации использовать 5 июля 2020 года

1. Позитивная мысль "Вселенная заботится обо мне" или "Все идет своим чередом, как нужно мне". Эта фраза формирует внутри четкую уверенность в том, что мир заботится о вас и направляет к счастью. Поверив в это, вы выйдете на путь счастья, где все складывается легко и свободно. Если вы научите себя воспринимать поражения как опыт или урок, то любые неприятные ситуации будут оборачиваться успехом.

2. Фраза-формула "Я желаю всем счастья". Лунное затмение — коварное явление, пробуждающие негатив, как внешний, так и внутренний. Данная аффирмация поможет сдержать удар и защититься от возвращения бумеранга. Если мы испытываем по отношению к кому-то ненависть, злость, зависть, то транслируем в мир негативные вибрации, которые возвращаются к нам с утроенной силой. А вот если мы будем желать счастья, то оно и вернется к нам.

ТОП 7 шагов на пути к новой и счастливой жизни

3. Формула исцеления "Я люблю тебя. Я уважаю тебя. Мне очень жаль. Прости меня". Эти емкие фразы наделены могущественной силой, поскольку способны растворять негативные программы и изменять плохой жизненный сценарий на счастливый. Но есть условие — нужно проговаривать эти аффирмации регулярно в течение месяца.

Применение этой формулы очень эффективно. В ней есть сила, которая творит чудеса, обнуляет негатив и настраивает на счастливую жизнь. Но эти чудеса являют себя не сразу, а требуют времени и веры. Сила лунного затмения даст мощный заряд, чтобы новые мысли набрали силу и начали отражаться в реальности, но в дальнейшем вам потребуется продолжить работу с ними.

Астрологи напоминают, что затмение лунного диска — кульминация лунной активности. Сильный энергетический выброс может помочь во многих начинаниях, если вы наделите их и своей силой. Энергия Луны может зарядить вас, но лишь вам выбирать, чем именно — позитивом или негативом.

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Все по теме:

Полнолуние, Приметы, Астрология, Затмение, Затмение и Полнолуние, Аффирмация.

Автор:

Телеграф
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