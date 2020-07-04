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Гадания на Ивана Купала в домашних условиях

Гадания на Ивана Купала в домашних условиях
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Летний праздник Ивана Купала наступит в ночь с 6 на 7 июля. С давних времен это время считается самым верным и удачным для различных гаданий.

Предлагаем узнать о традиционных гаданиях на Ивана Купала, которые девушки проводят в домашних условиях. Эти гадания появились еще во времена язычества и дошли до наших дней.

Гадание на Ивана Купала на суженого

Заранее готовят зеркало, деревянную ложку и тарелку с варениками. Проводится оно в темное время, в бане, хотя, при желании, можно было осветить помещение свечами. Зеркало размещают таким образом, чтобы в нем были отражены все присутствующие. Перед ним ставят тарелку с варениками и кладут деревянную ложку, далее все участвующие произносят заговор:

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"На Ивана на Купала суженый-ряженый ко мне приди, из тьмы выйди, угощение отведай, в зеркале покажись".

После этого девушки покидают баню и отправляются на поиски. Найти нужно вишневую ветку. Та девица, которая найдет ее первой – возвращается в баню и пытается рассмотреть в зеркале лицо или очертания будущего жениха. Когда у нее получится это сделать, девушка должна съесть один вареник и постучать ложкой по зеркалу. Заветную веточку вишни, найденную во время ритуала оставляют, она становится оберегом.

Гадание на Ивана Купала в домашних условиях

Это гадание поможет определить, взаимна ли любовь между двумя людьми. Гадающий берет глубокую емкость (желательно, чтобы она была деревянной) и наполняет ее водой. В воду опускают два цветка без стеблей (цветы, которые сорвали накануне ромашки, бархатцы и т.д.), их опускают в емкость одновременно и наблюдают, что произойдет с цветами в дальнейшем. Если они поплывут навстречу друг другу, то и молодым суждено быть вместе, если же долго находятся на поверхности – это значит, что пару ждут длительные и бурные отношения, если окажутся по разным сторонам емкости – это к расставанию.

Гадания на Ивана Купала: вещий сон

Существует поверье, что на Ивана Купала вещий сон может присниться. Он может предвещать, что будет с вами в будущем, или дать ответ на какой-то важный вопрос. Главное – правильно разгадать сон. Например, под голову на ночь кладут подорожник со словами: "Трипутник-попутник, живешь при дороге, видишь малого и старого, скажи моего суженого!".

Приметы и гадания на Ивана Купала

Сильный приворот на Ивана Купала делается с помощью собранной росы. Девушки встают рано утром, когда только начинало показываться солнце из-за горизонта и собирали утреннюю росу в новый кувшин. Как только наберется ее достаточное количество, девушка должна поернуться лицом к восходящему Солнцу и трижды перекрестясь, омыть этой росой свое лицо, грудь и колени. Затем громко произносила приворотные слова:

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Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Доселева было при Агряне-царе Полсуши в воде. Вода сходит с небеси, А на небе Господь Бог еси. Ты, Иван Купала, принеси росу, Слезу, тоску, сухоту По мне, по Божией рабе (имя), На рабу Божия (имя). Ланиты росой умываю, Любовь ярую открываю. Я, Божия раба (имя), с рабом Божиим (имя) Вечно и бесконечно. И пока в Божием мире есть роса, Никто не разлучит наши телеса. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Гадание на Ивана Купала дома на воске

Для этого гадания разломите свечу на несколько кусочков и растопите воск. Как только воск растопится, сразу же вылейте его в емкость с водой и посмотрите, какие фигуры принимает, застывший в воде, воск. Например: кольцо или свеча – к свадьбе; кошелек, монета, сундук – к богатству; сердце – любовь; флаг – визит гостя; звезда – удача; цветок, цветы – новый ухажер; фигура человека – друг; волна – исполнения желания; полоски – путешествие.

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Ивана Купала, Праздники, Гадания, Гадания на Ивана Купала, Летние праздники.

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Телеграф
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