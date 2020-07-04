День полиции в Украине - сегодня профессиональный праздник полицейских

В Украине 4 июля отмечают День Национальной полиции - профессиональный праздник украинских полицейских. В этом году Национальной полиции Украины исполняется 5 лет!

Ежегодно 4 июля украинские полицейские празднуют свой профессиональный праздник - День Национальной полиции. Этот праздник - относительно молодой, в этом году отмечается уже 5 раз, поэтому стал юбилейным.

История праздника

В 2014 после Революции Достоинства в украинском обществе возникла потребность в реформировании правоохранительной системы.

Осенью Министерство внутренних дел разработало по опыту Грузии и представило реформу правоохранительных органов, в которой предусматривалось создание Национальной полиции вместо милиции.

Изначально День Национальной полиции отмечался 4 августа, так как это день подписания президентом закона "О Национальной полицию". Но 4 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко перенес День полиции Украины на 4 июля.

Перенос празднования приурочен к символическому событию 2015 года, когда первые патрульные приняли присягу на Софийской площади в Киеве. Киев стал стала первым городом в Украине, где заработала новая полиция. Вслед за Киевом полицию внедрили во Львове и Одессе.

Задачи Нацполиции

обеспечивает безопасность и порядок;

охраняет права и свободы граждан;

стоит на страже интересов общества и государства;

противодействия преступности;

в чрезвычайных ситуациях предоставляет помощь гражданам.

Поздравление президента

Глава государства Владимир Зеленский поздравил работников и ветеранов Национальной полиции Украины и пожелал семейного уюта и спокойных будней.

По словам президента, полицейские вместе с военными мужественно противостоят врагу на востоке Украины, проявляя преданность Украинскому народу.

Государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19, отметил Зеленский.