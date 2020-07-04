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Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Смягчение карантина: какие регионы Украины не готовы

Смягчение карантина: какие регионы Украины не готовы
16:25 Сегодня Телеграф УНИАН
Киев и 7 областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

Напоминается, что переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Черниговская области.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 4 июля зарегистрировано 47 тыс. 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 227 летальных, 21 тыс. 155 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 914 новых случаев.

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20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, учитывая эпидситуации в регионах. 17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

Правительство ввело определенные показатели эпидемической ситуации в регионах, а именно: инцидентность - это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, должна составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и иммуно-ферментного анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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