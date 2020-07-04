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Эпидемия COVID-19: Минздрав готовит больницы "второй волны" из-за роста заболеваемости

Эпидемия COVID-19: Минздрав готовит больницы "второй волны" из-за роста заболеваемости
Обновлено 13:36 Сегодня Телеграф УНН
В трех областях растет уровень госпитализации пациентов с коронавирусом. Минздрав готовит больницы "второй" и "третьей" волны.

В Закарпатской, Волынской и Ривненской областях из-за роста количества госпитализаций пациентов с COVID-19 началось развертывание больниц "второй волны".

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Заполненность коек в городе Киеве и во Львовской области находится на отметке более 40% - где-то 41-44%. Если мы говорим о городе Киеве, то больницы "первой волны" были рассчитаны почти на 750 больных, Львовская область - на 1,5 тыс. больных ", - сказал он.

"По тем регионам, где у нас есть большая заполняемость, - такие как Закарпатская, Волынская и Ривненская области - уже начали развертывание больниц "второй волны" или подготовку к развертыванию больниц "второй" и "третьей" волн в связи с существенным ростом количества больных коронавирусной болезнью, в связи с ростом количества госпитализации, которую мы видим каждый день", - отметил министр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 4 июля зарегистрировано 47 тыс. 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 227 летальных, 21 тыс. 155 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 914 новых случаев.

3 июля наибольшее количество зарегистрированных случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской области - 176, Киеве -118 и Волынской области.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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