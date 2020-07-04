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Командующий ВМС: Главная задача сейчас - получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять

Командующий ВМС: Главная задача сейчас - получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять
19:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Военно-морские силы Украины в следующем году планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы крылатых ракет "Нептун". Об этом командующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, когда "Нептуны" могут стать на вооружение.

"Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас - получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять", - заявил Неижпапа.

Он отметил, что ВМС примут на вооружение эти комплексы в 2021 году.

"По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два - на Черном море, один - на Азовском", - добавил Неижпапа.

Как сообщалось ранее, по информации Генштаба Вооруженных сил, ЖК-360 МЦ "Нептун" разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Командующий ВМС: Угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ никуда не исчезала

Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, при любой погоде и в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

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ВСУ, Нептун, Алексей Неижпапа.

Автор:

Телеграф
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