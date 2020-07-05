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У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф
Сегодня, 5 июля, свои именины отмечает Геннадий. Имя Геннадий - это имя греческого происхождения. Считается, что происходит оно от греческого имени Γεννάδιος (Геннадиос), а оно в свою очередь от слова γεννάδας (геннадас). Переводится оно как "благородный" или "благородного происхождения".

Геннадий сочетает в себе противоположные качества: раздражительность и спокойствие. Каждый новый день неизвестно, что от него ждать: улыбчивости и приветливости или же резких высказываний и злого взгляда.

Геннадию нравится, когда на него обращено всеобщее внимание, поэтому он всегда и любыми способами пытается его на себя обратить. Он всегда ответственен в выполнении любой работы, но с деньгами расставаться не любит. Аккуратен и опрятен и не потерпит неряшливости в близких ему людях.

Свое мнение считает единственно правильным. Советы ему лучше не давать, так как он мало к ним прислушивается и делает все равно так, как считает нужным для себя. Конкурентом для Геннадия лучше не становиться, он всеми способами старается выиграть, к сопернику любого рода беспощаден.

Общаясь с Генной, следует подбирать слова и тем более шутки в его адрес, так как он очень обидчив и любую шутку может воспринять как оскорбление. Также с ним следует держать ухо востро, ведь когда нужно он может и приврать.

Поздравление с именинами Геннадия

Геннадий - значит "родовитый",

И ты собой весьма хорош.

Ты для своих друзей открытый,

Умней, сильнее не найдешь.

 

Таким же, Гена, оставайся,

Удачу ловко покоряй.

Ты неизменно улыбайся,

Задора, хватки не теряй!

Геннадий ярок и умен,

Способностями наделен,

Трудолюбив, к достатку стремится,

В жизни многого может добиться.

 

Пускай Фортуна рядом идет,

Здоровье никогда не подведет,

Рядом будет спутница верная,

А жизнь счастливая и необыкновенная!

Геннадий во всем и всегда на коне,

И с делом любым он управится,

И каждый миг жизни он ценит вдвойне,

И знает, как с трудностью справится.

 

Так пусть остается счастливым всегда,

С годами он пусть не меняется,

Все самое лучшее ждет впереди,

И радости лишь начинаются!

У Гены будет все прекрасно,

Ведь рук своих не опускает он.

Таким упорным и веселым,

Надеюсь будет всегда он.

 

С годами пусть болезни не приходят,

Проблемам спуску не давай.

Любовь пускай тебя обогревает,

Не вешай нос и не скучай.

Поздравления с Днем рождения 5 июля в прозе, красивые открытки

Геннадий, будь всегда успешным,

Лопатой денежки греби,

Ты будь любимчиком у женщин,

И сам, конечно же, люби!

 

И пусть энергия фонтаном

В тебе кипит десятки лет,

И путь твой в жизни, постоянно,

Из крупных состоит побед!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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