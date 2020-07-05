У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления

Геннадий сочетает в себе противоположные качества: раздражительность и спокойствие. Каждый новый день неизвестно, что от него ждать: улыбчивости и приветливости или же резких высказываний и злого взгляда.
Геннадию нравится, когда на него обращено всеобщее внимание, поэтому он всегда и любыми способами пытается его на себя обратить. Он всегда ответственен в выполнении любой работы, но с деньгами расставаться не любит. Аккуратен и опрятен и не потерпит неряшливости в близких ему людях.
Свое мнение считает единственно правильным. Советы ему лучше не давать, так как он мало к ним прислушивается и делает все равно так, как считает нужным для себя. Конкурентом для Геннадия лучше не становиться, он всеми способами старается выиграть, к сопернику любого рода беспощаден.
Общаясь с Генной, следует подбирать слова и тем более шутки в его адрес, так как он очень обидчив и любую шутку может воспринять как оскорбление. Также с ним следует держать ухо востро, ведь когда нужно он может и приврать.
Поздравление с именинами Геннадия
Геннадий - значит "родовитый",
И ты собой весьма хорош.
Ты для своих друзей открытый,
Умней, сильнее не найдешь.
Таким же, Гена, оставайся,
Удачу ловко покоряй.
Ты неизменно улыбайся,
Задора, хватки не теряй!
Геннадий ярок и умен,
Способностями наделен,
Трудолюбив, к достатку стремится,
В жизни многого может добиться.
Пускай Фортуна рядом идет,
Здоровье никогда не подведет,
Рядом будет спутница верная,
А жизнь счастливая и необыкновенная!
Геннадий во всем и всегда на коне,
И с делом любым он управится,
И каждый миг жизни он ценит вдвойне,
И знает, как с трудностью справится.
Так пусть остается счастливым всегда,
С годами он пусть не меняется,
Все самое лучшее ждет впереди,
И радости лишь начинаются!
У Гены будет все прекрасно,
Ведь рук своих не опускает он.
Таким упорным и веселым,
Надеюсь будет всегда он.
С годами пусть болезни не приходят,
Проблемам спуску не давай.
Любовь пускай тебя обогревает,
Не вешай нос и не скучай.
Геннадий, будь всегда успешным,
Лопатой денежки греби,
Ты будь любимчиком у женщин,
И сам, конечно же, люби!
И пусть энергия фонтаном
В тебе кипит десятки лет,
И путь твой в жизни, постоянно,
Из крупных состоит побед!