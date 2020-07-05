Зеленский: Сегодня наши моряки получат более 70 квартир

Во время рабочей поездки в Одесскую область глава украинского государства Владимир Зеленский пообещал выделить жилье украинским морякам.

Украинское государство обязано заботиться и обеспечивать всем необходимым военных моряков и членов их семей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжествах по случаю Дня ВМС ВСУ в Одессе, передает Офис президента.

"Самое главное, о ком мы в первую очередь должны помнить и заботиться, - это люди. Это наши военные моряки, их семьи, они нуждаются в достойном материальном и социальном обеспечении. Это является задачей номер один", - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что сегодня украинские моряки, среди которых находятся моряки из оккупированного Крыма не предавшие Украину, получат более 70 квартир.

"Сегодня наши моряки получат более 70 квартир, среди них моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину", - сообщил Зеленский.

По словам президента, не смотря на их героизм, моряки живут в ужаснейших условиях.