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"Во многих вопросах вас не услышали, поэтому надо общаться": Зеленский встретился с ветеранами

"Во многих вопросах вас не услышали, поэтому надо общаться": Зеленский встретился с ветеранами
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область встретился с представителями ветеранских общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы сегодня поздравляли моряков (с Днем ВМС - ред.), но я поздравляю и наших атовцев, "афганцев", всех ветеранов, которые когда-либо защищали нашу страну, защищают и будут защищать", - отметил Зеленский.

Во время встречи ветеран АТО Александр Голопотелюк рассказал Президенту о проблеме установления в Одессе мемориалов в честь погибших героев.

В связи с этим Зеленский подчеркнул, что увековечение памяти героев является очень важным, и призвал местные власти принять участие в решении этого вопроса.

Во время встречи затрагивались также вопросы льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для участников боевых действий, доступа их к лечению и реабилитации, справедливого обеспечения семей павших героев. Ветераны также призвали создать в Одесской области центр психологической реабилитации для бывших бойцов.

"Вы выполняли свой долг, защищали государство. Вы сейчас просите. Я чувствую себя униженным. Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали, поэтому надо общаться. Надо говорить в лицо. Важно услышать и решать проблемы. Нужен результат ", - подчеркнул Президент.

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Он отметил, что к решению насущных проблем ветеранов необходимо привлекать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

"Мне кажется, что это правильный инструмент, чтобы все вопросы доводить до конца. Раньше в регионах мне задавали важные вопросы, не связанные с полномочиями президента. А потом многие вещи в бюрократической системе забывались. Мы создали этот Совет, все выписываем, привязываем к срокам, к менеджменту, который за этим стоит ", - отметил Зеленский.

Президент также поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и председателю ОГА взяться за указанные проблемы и продемонстрировать их результативное решение.

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Как сообщалось, 5 июля Президент Владимир Зеленский принял участие в торжествах ко Дню Военно-морских сил и на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел прохождение военных кораблей и техники.

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Одесса, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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