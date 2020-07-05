Инцидент в аэропорту Афин: в ГПСУ объяснили, почему выпустили украинцев за границу

Как сообщают в издании, пограничники отметили, что пропустили этих людей на вылет из Украины, поскольку не было законных оснований их не пропускать.
"Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают", - рассказали BBC News Украина в пресс-службе ГПСУ.
Как сообщалось ранее, посольство хочет предотвратить процедуру "депортации" "нежелательных" граждан Украины, которые сейчас находятся в аэропорту Афин.
По данным СМИ, украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпанией Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпанией Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").
Предварительно, речь шла о 17 гражданах Украины, которых по прибытию во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию из-за отсутствия соответствующей документации для въезда на территорию ЕС.