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Украинцы застряли в аэропорту Афин: реакция МИД

Украинцы застряли в аэропорту Афин: реакция МИД
13:20 Сегодня Телеграф
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали информацию о 17 украинцах, застрявших в аэропорту Афин.

В одном из греческих аэропортов не пропустили 17 граждан Украины из-за введенных карантинных мер на въезд в ЕС граждан-представителей третьих стран.

Об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Погорельцев отметил, что украинцев никто не задерживал. Известно также, что консулу позволили посетить их. "Консул приобрел воду, гигиенические средства и отвез гражданам", - сообщил дипломат.

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Кроме того, директор Департамента рассказал, что послы Украины в Греции при появлении информации о задержке украинцев в аэропорту тут же начали изучать это дело.

Уже завтра, 6 июля, Министерство иностранных дел Украины представит развернутый комментарий по этой ситуации.

В конце Погорельцев обратился к украинцам с просьбой заранее планировать свои поездки, изучая ситуацию возможности въезда/выезда в страны, которые они хотят посетить.

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Как известно, граждане Украины прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

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Все по теме:

Греция, Украина, МИД, Афины, Сергей Погорельцев.

Автор:

Телеграф
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