Накануне Ивана Купала: народные приметы и запреты 6 июля

6 июля совершались многие купальские обряды, а ночь с Аграфены на Ивана считали волшебной (Купальская ночь). На эту ночь приходил пик праздничного разгула и веселья.

Традиции на 6 июля

В этот день можно было начинать купаться. По обычаю, все должны были искупаться в воде - от младенцев до древних стариков, если уж не в реке или озере, то в бане.

Вечером собирали лечебные травы, которые, по преданиям, имеют в это время наибольшую лечебную силу. В ночь на Ивана Купалу можно было найти и черную папорть - мистическую и наделяемую магическими свойствами разновидность папоротника.

Чтобы добыть необыкновенный, пылающий как огонь цветок папоротника, надо накануне Васильева вечера, то есть на старый Новый год, запастись обожженным с обоих концов огарком лучины - первой, которой зажигали огонь в этот вечер.

Кроме того, нужно взять два огарка свечи - от той, которую в пасхальную заутреню носили вместе с крестом, и той, которая стояла в это время у запрестольного образа Божьей Матери. Затем этой ночью надо пойти в лес и найти место, где растет папоротник. Огарками очерчивается круг с таким приговором: "Талан Божий, суд твой - да воскреснет Бог!" (при этом под папоротник стелят чистое полотно или бумагу). Считается, что человека в это время пугает множество демонов, которые стараются уничтожить цветок, потому что он для них опасен. Но если человек сможет преодолеть страх, то наградой ему будет средство, охраняющее от всех проявлений нечистой силы.

Как говорится в одной из работ Н. А. Афанасьева, "если кто ее возьмет, то никакой дьявол, ворожея и грешник, и дьявольская сила будет ему видна и знатна, и ни с какой пакостью своей от него не укроется; все будет видеть и знать". Цветок папоротника цветет всего несколько минут, а затем "цвет ее, когда отцветет, осыплется на то, что послано, и ты тот цвет смети перышком в одно место бережно и залепи воском в пере: тот цвет завсегда цел будет". По поверьям, цветок черного папоротника показывает и открывает клады, запоры, замки, прогоняет нечистую силу.

Как говорится у Афанасьева, "все узнаешь, что где есть или лежит или делается и как, куда и в коем месте; просто сказать - все будешь знать, хотя и в чужие города и иные государства дороги и пропуски- тот цвет положи в рот за щеку и поди куда хочешь: никто тебя не увидит, что хочешь делай. Когда в путь ехать, то возьми той травы корень и положи в воду, и мойся той водою испей ее, да поставь судно на землю. Если спать станешь, то в головы поставь- то никто тебе ничего не сделает - никакой вор и разбойник; понеже кругом тебя великая вода будет что озеро, а ты на острове будешь. Тот же цвет носить на голове - все видеть и знать станешь, и вельми счастлив будешь, и достоин всякому начальству во всякой чести будешь".

Приметы и поверья

Если идет дождь, то через пять дней будет солнечно.

Если не слышно в этот день пения соловья, то скоро поспеет ячмень.

После дождя радуга долго держится – к сырой погоде.

Вечером на ясном небе зарница сверкает – к осадкам.

Муравьи днем в муравейник спрятались – к непогоде.

Сон с 5 на 6 июля вещий, но разгадать его будет непросто. Сновидение, увиденное днем 6 июля, исполнится, но все будет наоборот, не так как во сне.