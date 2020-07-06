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В Украине сегодня ВНО по испанскому, немецкому и французскому языку

В Украине сегодня ВНО по испанскому, немецкому и французскому языку
08:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Около 3 тысяч абитуриентов в понедельник, 6 июля, в течение 150 минут выполнять задание сертификационных работ с испанского, немецкого и французского языков. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

"Допуск участников в пункт начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", - говорится в сообщении.

В Центре напоминают, что вход участников в пункты проведения ВНО разрешен только при наличии следующих документов:

 Участник не будет допущен в пункт проведения ВНО в случае:

Невозможность использовать цифровой паспорт в государственном приложения "Дія" вместо бумажного документа или пластиковой ID-карты связана с техническими и организационными особенностями проведения внешнего независимого оценивания.

Итоги дня 5 июля: годовщина освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский в Одессе и украинцы в Афинах

Общее количество заданий работы — 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 72.

Сертификационная работа состоит из четырех частей:

Ранее и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко уточнил, что выпускники, которых не допустили на внешнее независимое оценивание из-за подозрения на коронавирус, могут написать заявление на участие в дополнительной сессии.

Как сообщалось, основная сессия ВНО в 2020 году стартовала 25 июня тестированием по математике. 30 июня состоялось ВНО по украинского языка и литературы, а 2 июля - по физике.

По данным и.о. директора УЦОКО Валерия Бойко, на ВНО по математике неявка составляла 20%, по украинскому языку — 26%.

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Украина, ВНО, Язык.

Автор:

Телеграф
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