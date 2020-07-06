Итоги дня 5 июля: годовщина освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский в Одессе и украинцы в Афинах

Украина отметила шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска
Исполнилось 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтил память погибших во время освобождения Краматорска, Славянска и других городов Донбасса от российской оккупации.
Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с шестой годовщиной освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов.
Глава украинского государства выступил по случаю празднования Дня Военно-Морских сил Украины.
Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина будет сильной, свободной, непобедимой и сможет вернуть все свои территории. Об этом он заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил.
После брифинга в Зеленский ответил на неудобный вопрос общественного активиста.
Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область также встретился с представителями ветеранских общественных организаций.
Зеленский за выходные, проведенные в Одессе, убедился, что это - край вдохновения и край будущего. Об этом он написал в Facebook.
Украинцы застряли в аэропорту Афин
В одном из греческих аэропортов не пропустили 17 граждан Украины из-за введенных карантинных мер на въезд в ЕС граждан-представителей третьих стран.
В Госпогранслужбе отметили, что не было никаких оснований запрещать лететь им в греческую столицу.
В Новой Каховке Херсонской области возник пожар на крыше пятиэтажного дома, людей из него в данное время эвакуировали.
Людей из дома эвакуировали, пострадавших не обнаружили.
По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и в отместку поджег квартиру на пятом этаже. Впоследствии огонь перекинулся на всю крышу.
Британка Томпсон побила мировой рекорд, подняв бревно весом 135 кг.
Андреа Томпсон установила новый мировой рекорд, подняв металлическую конструкцию, напоминающую по форме бревно, весом 135 кг (297 фунтов).
Десна разгромила Колос в стартовом матче воскресной программы 29-го тура УПЛ.
Эта победа позволила черниговской команде опередить Динамо в турнирной таблице чемпионата Украины.
Гран-при Австрии-2020: победа Боттаса и девять сходов
В воскресенье, 5 июля, на автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильбергене состоялась первая после коронавирусной паузы гонка Формулы-1 - Гран-при Австрии.
В воскресенье, 5 июля, Атлетик из Бильбао принимал мадридский Реал в рамках матча 34-го тура испанской Примеры.
Игра, проходившая на стадионе Сан-Мамес, завершилась со счетом 0:1.
Умер выдающийся футболист Динамо Владимир Трошкин
На 73-м году жизни скончался обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы в составе киевского "Динамо" Владимир Трошкин.
Елена Зеленская смогла победить коронавирус
Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно заразилась инфекционным заболеванием, выздоровела от Covid-19.
Что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
В воскресенье утром 5 июля стало известно, что расследование дела в отношении российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого в уголовном преступлении, завершено.
Макс Михайлюк заинтриговал снимком с украинской моделью
Герой десятого сезона романтического шоу страны "Холостяк" Максим Михайлюк подогрел слухи о романе с супермоделью Дарьей Хлыстун.
Запуск ракеты Electron Rocket Lab со спутниками оказался провальным
Сегодня утром ракета-носитель компании Rocket Lab Electron должна была доставить на орбиту Земли 7 космических аппаратов. Но запуск оказался неудачным, а ракета и спутники сгорели.