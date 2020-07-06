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Итоги дня 5 июля: годовщина освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский в Одессе и украинцы в Афинах
Итоги дня 5 июля: годовщина освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский в Одессе и украинцы в Афинах
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Итоги дня 5 июля: годовщина освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский в Одессе и украинцы в Афинах

Итоги дня 5 июля: годовщина освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский в Одессе и украинцы в Афинах
Обновлено 07:20 Сегодня Телеграф
Шестая годовщина освобождения Славянска и Краматорска. Зеленский в Одессе. Украинцы застряли в Афинах. Пожар в Новой Каховке.
  • 1

    Украина отметила шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска

    Исполнилось 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтил память погибших во время освобождения Краматорска, Славянска и других городов Донбасса от российской оккупации.

    Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с шестой годовщиной освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов.

  • 2

    Глава украинского государства выступил по случаю празднования Дня Военно-Морских сил Украины.

    Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина будет сильной, свободной, непобедимой и сможет вернуть все свои территории. Об этом он заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил.

    После брифинга в Зеленский ответил на неудобный вопрос общественного активиста.

    Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область также встретился с представителями ветеранских общественных организаций.

    Зеленский за выходные, проведенные в Одессе, убедился, что это - край вдохновения и край будущего. Об этом он написал в Facebook.

  • 3

    Украинцы застряли в аэропорту Афин

    В одном из греческих аэропортов не пропустили 17 граждан Украины из-за введенных карантинных мер на въезд в ЕС граждан-представителей третьих стран.

    В Госпогранслужбе отметили, что не было никаких оснований запрещать лететь им в греческую столицу.

  • 4

    В Новой Каховке Херсонской области возник пожар на крыше пятиэтажного дома, людей из него в данное время эвакуировали.

    Людей из дома эвакуировали, пострадавших не обнаружили.

    По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и в отместку поджег квартиру на пятом этаже. Впоследствии огонь перекинулся на всю крышу.

  • 5

    Британка Томпсон побила мировой рекорд, подняв бревно весом 135 кг.

    Андреа Томпсон установила новый мировой рекорд, подняв металлическую конструкцию, напоминающую по форме бревно, весом 135 кг (297 фунтов).

  • 6

    Десна разгромила Колос в стартовом матче воскресной программы 29-го тура УПЛ.

    Эта победа позволила черниговской команде опередить Динамо в турнирной таблице чемпионата Украины.

  • 7

    Гран-при Австрии-2020: победа Боттаса и девять сходов

    В воскресенье, 5 июля, на автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильбергене состоялась первая после коронавирусной паузы гонка Формулы-1 - Гран-при Австрии.

  • 8

    В воскресенье, 5 июля, Атлетик из Бильбао принимал мадридский Реал в рамках матча 34-го тура испанской Примеры.

    Игра, проходившая на стадионе Сан-Мамес, завершилась со счетом 0:1.

  • 9

    Умер выдающийся футболист Динамо Владимир Трошкин

    На 73-м году жизни скончался обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы в составе киевского "Динамо" Владимир Трошкин.

  • 10

    Елена Зеленская смогла победить коронавирус

    Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно заразилась инфекционным заболеванием, выздоровела от Covid-19.

  • 11

    Что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова

    В воскресенье утром 5 июля стало известно, что расследование дела в отношении российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого в уголовном преступлении, завершено.

  • 12

    Макс Михайлюк заинтриговал снимком с украинской моделью

    Герой десятого сезона романтического шоу страны "Холостяк" Максим Михайлюк подогрел слухи о романе с супермоделью Дарьей Хлыстун.

  • 13

    Запуск ракеты Electron Rocket Lab со спутниками оказался провальным

    Сегодня утром ракета-носитель компании Rocket Lab Electron должна была доставить на орбиту Земли 7 космических аппаратов. Но запуск оказался неудачным, а ракета и спутники сгорели.

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Все по теме:

Греция, Одесса, Краматорск, Славянск, Новая Каховка, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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