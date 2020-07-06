Итоги дня 5 июля: годовщина освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский в Одессе и украинцы в Афинах

Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с шестой годовщиной освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтил память погибших во время освобождения Краматорска, Славянска и других городов Донбасса от российской оккупации.

Исполнилось 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска.

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Глава украинского государства выступил по случаю празднования Дня Военно-Морских сил Украины.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина будет сильной, свободной, непобедимой и сможет вернуть все свои территории. Об этом он заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил.

После брифинга в Зеленский ответил на неудобный вопрос общественного активиста.

Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область также встретился с представителями ветеранских общественных организаций.

Зеленский за выходные, проведенные в Одессе, убедился, что это - край вдохновения и край будущего. Об этом он написал в Facebook.