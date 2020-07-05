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Запуск ракеты Electron Rocket Lab со спутниками оказался провальным (Видео)

Запуск ракеты Electron Rocket Lab со спутниками оказался провальным (Видео)
09:28 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com
Сегодня утром ракета-носитель компании Rocket Lab Electron должна была доставить на орбиту Земли 7 космических аппаратов. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter. Но запуск оказался неудачным, а ракета и спутники сгорели.

Ракета-носитель Electron в воскресенье, 5 июля в 00:23 по Киеву в Новой Зеландии, оказалась провальной из-за проблемы за финальном этапе проекта.

Как сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab, проблема наблюдалась уже с 4-й минуты полета. Теперь из-за того, что ракете не удалось выйти на плановую орбиту, вторая ступень с разгонным блоком и спутниками вскоре сгорят в атмосфере при падении назад на Землю.

Американский предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск отреагировал на новость весьма своеобразным высказыванием о том, что "ракеты - это сложно".

МКС пришлось корректировать орбиту, чтобы увернуться от космического мусора

Напомним, миссия под названием "Pics Or It Did not Happen" стала 13-м запуском ракеты Electron. Космический проект был предназначен для тестирования технологии получения изображений Земли.

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Спутник, Electron, Rocket Lab.

Автор:

Телеграф
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