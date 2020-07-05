Новая девушка? Макс Михайлюк заинтриговал снимком с украинской моделью

Герой десятого сезона романтического шоу страны "Холостяк" Максим Михайлюк подогрел слухи о романе с супермоделью Дарьей Хлыстун. Он показал, где вместе с девушкой летает на вертолете над вечерним Киевом.

После проекта отношения Максима и его избранницы Дарьи Ульяновой не сложились. Недавно мужчина признался, что его сердце уже занято, но имя девушки и другие подробности не назвал.

Теперь в своих инстаграм-сторис он обнародовал фото, на котором нежно обнимает успешную украинскую модель Дарью Хлыстун. Максим Михайлюк и его вероятная избранница Макс распространил в сети фото, которое вызвало настоящий резонанс.

Он позирует вместе с Дарьей на фоне ночного Киева. Михайлюк решил устроить девушке полет на вертолете. Именно поэтому пара изображена на вертолетной площадке рядом с этим воздушным транспортом.

Такое фото изрядно заинтриговало поклонников, ведь несколько дней назад модель также опубликовала кадр, на котором предстала вместе с пилотом. Дарья и Максим позировали на территории клуба Ibiza Beach Club в Одессе. Еще после этого пользователи сети начали говорить об их романе. Сейчас Максим и Дарья не подтвердили и не опровергли такие предположения.