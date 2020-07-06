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Международная техническая помощь: В Минздраве создают трехуровневую модель координации

Международная техническая помощь: В Минздраве создают трехуровневую модель координации
10:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Министерство здравоохранения работает над реализацией трехуровневой модели координации международной технической помощи.

С этой целью при ведомстве создается секторальная рабочая группа по вопросам здравоохранения. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко.

"На данный момент Минздрав работает над реализацией трехуровневой модели координации международной технической помощи. Эта модель предполагает координацию всех донорских проектов, как на уровне отдельных исполнителей, так и Минздрава с Кабмином. С этой целью при Минздраве Украины создается секторальная рабочая группа по вопросам охраны здоровья, в состав которой будут входить представители Минздрава, НСЗУ, ГП "Государственный экспертный центр", ГП "eHealth" и ГП "Государственные закупки", - сообщил Иващенко.

Он рассказал, что участие в этой секторальной рабочей группе будут принимать и представители ВОЗ, ООН, Всемирного банка, доноры и представители посольств и международных партнеров. 

Эпидемия СOVID-19: В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных

Также в рамках этой группы предусмотрено создание подгрупп с участием делегированных представителей.

"Первое заседание планируется провести до середины июля. На нем будут определены приоритетные направления", - добавил чиновник.

Он также подчеркнул, что сейчас Минздрав развивает сотрудничество с европейскими партнерами. Напомнил, что Украина была принята в комитет по здравоохранению ЕС в качестве наблюдателя, а также предусмотрена официальная поддержка и участие экспертов ЕС в сфере здравоохранения по привлечению их к имплементации и последующей реализации второго этапа медреформы в Украине.

Как сообщалось, США предоставили Украине более 17 млн долларов для борьбы с пандемией COVID-19.

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Украина, Минздрав.

Автор:

Телеграф
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