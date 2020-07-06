COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом

С начала пандемии коронавируса в Сухопутных Войсках Вооруженных Сил Украины зафиксированы 189 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 6 июля 2020 года в Сухопутных Войсках Вооруженных Сил Украины всего за время пандемии зафиксировано 189 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Из этого числа 125 человек выздоровели, 61 находится в изоляции, в том числе в самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также были зафиксированы три летальных исхода от коронавируса, о которых уже сообщали представители командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины во время проведения брифингов.

По состоянию на 6 июля в Украине число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 составляет 49 043, из них: летальных - 1 262, выздоровели - 21 703 человек.

За сутки зафиксировано 543 новых случая заболевания.

Всего проведено 722 513 тестирований методом ПЦР.