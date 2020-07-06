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День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ

День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Всемирный день поцелуя или Международный день поцелуев — праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

Каждый год 6 июля весь мир отмечает День поцелуя. Родиной этого праздника принято считать Великобританию. В этот день энтузиасты со всего мира запускают различные конкурсы, связанные с поцелуями, победители которых могут получить интересные призы.

Ученые, занимающиеся физиологией и психологией поцелуев - филематологи - единогласно заявляют, что целоваться нужно много, ведь это невероятно полезно. В чем же польза поцелуев и чем они уникальны узнайте в нашей подборке фактов.

Познавательные факты о поцелуях:

Благодаря поцелуям можно продлить жизнь. В 80-х годах было проведено исследование, в котором выяснилось, что мужья, целующие своих жен перед уходом на работу реже попадают в ДТП и зарабатывают больше.

С точки зрения биологов поцелуй является наиболее полным обменом информацией с другим человеком. Запах, вкус можно назвать каналами химической коммуникации, которые на подсознательном уровне говорят, подходит ли нам партнер.

Среднестатистический человек тратит около 336 часов в своей жизни на поцелуи.

Большинство людей имеют более яркие воспоминания о первом поцелуе, нежели о первой интимной близости.

Поцелуи отвечают за укрепление иммунитета. При поцелуе люди обмениваются бактериями. Пятая часть бактерий индивидуальна, и новые микроорганизмы активизируют иммунную систему и повышают защитные свойства организма.

Существует болезнь, которая отвечает за панический страх поцелуев. Это филемафобия.

В Азии, Африке и Южной Америке есть общины, в которых поцелуи не приняты. А в некоторых штатах Америки поцелуи в общественных местах даже запрещены.

Поцелуи помогают преодолеть стресс. Гормон кортизол, который выделяется при поцелуе, повышает стрессоустойчивость и помогает почувствовать себя защищенным.

Мировой рекорд самого долгого поцелуя принадлежит паре из Таиланда — Эккачу и Лакшане Тиранарат. В 2013 году они целовались 58 часов, 35 минут и 58 секунд.

Всемирный день поцелуев, 6 июля: история и приметы праздника

При поцелуе задействуются примерно 146 мышц лица. Благодаря такой своеобразной гимнастике лица образование морщин замедляется. Кроме того, во время одной минуты поцелуя сжигается 26 калорий.

Во время касания губ выделяются такие же химические передатчики импульсов между нервными клетками (нейротрансмиттеры), что и при усиленных физических нагрузках или приеме кокаина. Биение сердца ускоряется, дыхание стает быстрее.

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Все по теме:

Праздник, Поцелуй, 6 июля, День поцелуев.

Автор:

Телеграф
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