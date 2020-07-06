Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
Президент срочно отправился на Буковину: Шмыгаль ожидает поручений по ситуации с подтоплением
Зеленский в пути на Буковину: Шмыгаль ожидает поручений по ситуации
Двукратный чемпион мира трагически погиб в 32 года
Двукратный чемпион мира трагически погиб в 32 года
Композитор Эннио Морриконе похоронен в Риме
Композитор Эннио Морриконе похоронен в Риме

День поцелуев: 3 быстрых ритуала на укрепление любви

День поцелуев: 3 быстрых ритуала на укрепление любви
Обновлено 14:14 Пн, 6 Июль 2020 Телеграф Фото: pixabay.com
В такой светлый день энергетика любви буквально ощущается в воздухе и может позитивно повлиять на жизнь людей.

День поцелуев ежегодно отмечается 6 июля и празднуется уже больше ста лет. Установили его еще в 19 веке в Британии. История гласит, что инициатором этого праздника был некий дантист. Он хорошо все продумал: если люди будут чаще целовать друг друга, то начнут лучше следить за гигиеной полости рта, а значит, на дантистов появится спрос. Неизвестно, как сложилась судьба находчивого стоматолога, но праздник прижился и распространился по всей Европе и Америке, а теперь добрался и до нас.

В день поцелуя обычно проходит много различных конкурсов, связанных с этим приятным занятием. Популярностью пользуются и так называемые поцелуйные ритуалы, которые, по мнению многих эзотериков, способны привлечь и укрепить любовь.

Правила ритуалов на поцелуй

Прежде, чем проводить ритуал через поцелуй, нужно точно определиться, с какой целью вы это делаете. Если ваши намерения благие и вы не желаете ничего дурного, то никаких опасений нет. А вот если вы пытаетесь украсть чью-то любовь или заставить человека против его воли остаться рядом, то возможны неприятные последствия.

Действие таких ритуалов необратимо, но кратковременно. Подобный обряд привяжет человека к вашим губам и вам лично, но не гарантирует счастливой совместной жизни. Рассматривайте это как шанс снова испытать чувство влюбленности.

Важно помнить о том, что нельзя бросать проведение ритуала на полпути. Это очень опасно, причем как для того, кто проводит обряд, так и для заговоренного.

Три быстрых ритуала на укрепление любви

Способ No1: "поцелуй любви". Если вы хотите укрепить отношения, можно воспользоваться шепотком во время поцелуя. Когда будете целовать любимого или любимую, произнесите про себя следующие слова: "Я тебя приворожу да рядом задержу. Удержу любовь твою, чтобы ты был(а) мой (моя)".

День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ

Способ No2: "приворот во время поцелуя". Данный ритуал позволяет влюбить в себя человека за 4 минуты. Для этого необходимо во время поцелуя сказать про себя: "Дух мой — твоя душа. Люби меня сильнее, чем себя", а затем 4 минуты смотреть в глаза возлюбленному или возлюбленной. Этот ритуал дает потрясающие результаты.

Способ No3: "присушка при помощи поцелуя". Если вы находитесь в тесных отношениях с человеком, но между вами то и дело возникают ссоры и обиды, это можно исправить при помощи обычного поцелуя. Посмотрите в глаза тому, кто вам дорог, мысленно произнесите: "Мы спокойны, мы любимы, мы с тобой неразлучимы", а после поцелуйте партера. Такой ритуал можно использовать и в качестве профилактики конфликтов, читая про себя заговор каждое утро до тех пор, пока отношения не гармонизуются.

Быстрые ритуалы на укрепление любви помогут восстановить баланс и просто улучшить настроение, ведь это самый безопасный и простой способ из всех возможных. Каждый, кто проведет подобные обряды 6 июля, получит заряд счастья и обретет веру в лучшее. Не стоит опускать руки и думать, что отношения падают в пропасть. Взбодритесь и подарите им новое начало.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Ритуалы, День поцелуев, День поцелуев 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему
02 Неприятный запах изо рта: 5 продуктов, которые освежат дыхание
03 Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина
04 Украина выходит из еще одного соглашения СНГ: указ Зеленского
05 Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, четверо военных получили ранения
На Донбассе четверо военных получили ранения
Коронавирус не отступает: за сутки заболели более 200 тысяч человек
Пандемия: за сутки заболели более 200 тысяч человек
Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших
Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших
Отрезала палец: Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд
Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь