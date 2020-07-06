Назарбаев празднует 80-летие: Зеленский поздравил экс-президента Казахстана

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием.

"Сегодня празднует 80-летие Нурсултан Назарбаев. Желаю с легкостью преодолевать все вызовы – известные и новые! Крепкого здоровья! Из нашей встречи понял, что величайшее благо в жизни – это мудрость. Туған күниңмен!", - написал он в своем Twitter в понедельник.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта минувшего года объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта.

Напомним, сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с народными депутатами с фракции "Слуга народа". Президент собирается встречаться с депутатами в течение всего июля.