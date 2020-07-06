Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''

Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с народными депутатами с фракции "Слуга народа". Президент собирается встречаться с депутатами в течение всего июля.

Как известно, Зеленский провел встречу только с частью депутатов фракции "Слуга народа". Об этом сообщила заместитель фракции Евгения Кравчук, передает УНН.

Кравчук подтвердила, что встречи действительно проходят. Они начались еще в начале месяца и будут продолжаться до конца июля.

Стоит отметить, что президент не инициирует встречу со всеми депутатами фракции.

Заместитель фракции "Слуга народу" объяснила - встречи будут проходить поочередно официальным группами, на которые поделена фракция, каждую группу возглавляет заместитель председателя фракции.

По словам Кравчук, такой формат даст возможность обменяться мнениями и задать вопрос президенту.

"Это хороший формат подытожить год работы Верховной Рады и наметить ближайшие и среднесрочные планы", - рассказала Кравчук.

Как сообщалось, после отставки Смолия Зеленский заявил, что "у него с ним были реально очень неплохие отношения".