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Зеленский о Смолие: У нас с ним были реально очень неплохие отношения

Зеленский о Смолие: У нас с ним были реально очень неплохие отношения
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давления со стороны Офиса главы государства на бывшего председателя Национального банка Украины Якова Смолия не было, также никаких рисков относительно стабильности курса гривны из-за его отставки нет. Об этом Зеленский заявил сегодня журналистам.

"Что касается главы Национального банка Украины, я вам скажу откровенно, вы можете его лично спросить: было давление с Офиса Президента? Кажется, что у него уже спрашивали журналисты и он ответил, что нет. У нас с ним были реально очень неплохие не только на профессиональном, но и на человеческом уровне отношения", - сказал Зеленский.

По его словам, руководители банков, с которыми он проводил встречи не видят рисков относительно отставки Смолия.

"Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка Украины, все не видят каких рисков ... Все много раз говорили, что доллар завтра будет 100 грн, я думаю, что это какая-то фантастика", - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что рычаги сдерживания курса гривны всем известны.

Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины

"Я не вижу, чтобы они менялись. Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать, если честно. Мое личное отношение должны мы что-то сдерживать или не должны, или мы все-таки в рыночных условиях", - сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Смолий объяснил Раде, в чем заключалось "систематическое политическое давление" на НБУ.

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Все по теме:

НБУ, Владимир Зеленский, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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