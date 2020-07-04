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Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины

Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
09:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr
Яков Смолий заявляет, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с главой государства Владимиром Зеленским.

"Несколько дней назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке", – сказал он журналистам в ходе пресс-брифинга в пятницу.

По словам Смолия, он не мог сделать заявление о политическом давлении на Национальный банк и остаться в должности.

"Говорить о давлении и ничего не делать – это говорить. Нужно быть более решительным и показать, что мы не держимся за кресло, мы не держимся за должность, мы боремся за институцию и хотели привлечь внимание к происходящим событиям и к тому, какие последствия могут быть, если пойти на поводу у наших оппонентов", – подчеркнул он.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен был рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения был вынесен на рассмотрение в зал.

3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

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Все по теме:

Верховная Рада, НБУ, Владимир Зеленский, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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