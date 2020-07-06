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Соцопрос: кто лидирует на праймериз от "Слуги народа" на должность мэра Киева

Соцопрос: кто лидирует на праймериз от "Слуги народа" на должность мэра Киева
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф
Согласно результатам социологического опроса, который проводился с 30 июня по 1 июля 2020 г., если бы выборы на должность мэра Киева проходили в ближайшее время, Виталий Кличко набрал бы на них большинство голосов – 29,1%, за ним следуют Андрей Пальчевский - 7%.

Более двух третей (68,6%) опрошенных жителей Киева сказали, что собираются участвовать в местных выборах, а 18,9% на них не пойдут. Среди кандидатов на должность мэра Киева  лидировали бы Виталий Кличко и Андрей Пальчевский. Такие данные социологического исследования, проведенного исследовательской компанией "Active Group" в июне-июле 2020 году в Киеве.

  • Виталий Кличко – 29,1%

  • Андрей Пальчевский - 7%

  • кандидат от "Слуги народа" - 6%

  • Александр Попов- 5,5%

  • Алексей Кучеренко - 4,6%

  • Александр Омельченко - 4,3%

  • Андрей Ильенко - 3,5%

  • Сергей Притула - 2%

Затруднились с ответом 17,4% респондентов.

При этом, среди партий в Киеве лидируют "УДАР Виталия Кличко", "Слуга народа" и "Батькивщина".

  • "УДАР Виталия Кличко" - 16,5%

  • "Слуга народа" - 15,6%

  • "Батькивщина"- 7,7%

  • "Европейская солидарность"- 7,3%

  • ОПЗЖ- 5%

  • "Свобода"- 3,1%

  • Партия Пальчевского - 2,9%

  • Партия Шария - 2,2%

  • "Оппозиционный блок" - 2,1%

  • "Голос"- 2,1%

  • "Единство"- 2%

Остальные партии набрали бы менее 2% голосов.

Среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" лидируют Александр Дубинский и Александр Качура. За ними следуют Елена Кравец.

  • Александр Дубинский - 6,3%

  • Александр Качура - 6%

  • Елена Кравец - 5,9%

  • Ирина Верещук - 5,3%

  • Виктор Ляшко - 4,7%

  • Николай Тищенко - 2,2%

Не поддержали бы кандидата от "Слуги народа" 48,4% киевлян.

При этом доверяют Александру Дубинскому (12,1%). За ним следуют Ирина Верещук (7,6%), Елена Кравец (7,5%), Александр Качура (6,4%), Виктор Ляшко (5%) и Николай Тищенко (1,1%). Не доверяют ни одному из кандидатов от "Слуги народа" 30,5% киевлян.

Опрос проводился среди 812 респондентов с погрешностью выборки 3,5%.

Напомним, 1 июня стало известно, что народные депутаты Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз "Слуги народа", которые определят кандидата от партии в мэры Киева. Кандидатура Ткаченко была снята из-за его назначения министром культуры.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Местные выборы, Выборы мэра Киева, Андрей Пальчевский.

Автор:

Телеграф
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