Соцопрос: кто лидирует на праймериз от "Слуги народа" на должность мэра Киева

Более двух третей (68,6%) опрошенных жителей Киева сказали, что собираются участвовать в местных выборах, а 18,9% на них не пойдут. Среди кандидатов на должность мэра Киева лидировали бы Виталий Кличко и Андрей Пальчевский. Такие данные социологического исследования, проведенного исследовательской компанией "Active Group" в июне-июле 2020 году в Киеве.
Виталий Кличко – 29,1%
Андрей Пальчевский - 7%
кандидат от "Слуги народа" - 6%
Александр Попов- 5,5%
Алексей Кучеренко - 4,6%
Александр Омельченко - 4,3%
Андрей Ильенко - 3,5%
Сергей Притула - 2%
Затруднились с ответом 17,4% респондентов.
При этом, среди партий в Киеве лидируют "УДАР Виталия Кличко", "Слуга народа" и "Батькивщина".
"УДАР Виталия Кличко" - 16,5%
"Слуга народа" - 15,6%
"Батькивщина"- 7,7%
"Европейская солидарность"- 7,3%
ОПЗЖ- 5%
"Свобода"- 3,1%
Партия Пальчевского - 2,9%
Партия Шария - 2,2%
"Оппозиционный блок" - 2,1%
"Голос"- 2,1%
"Единство"- 2%
Остальные партии набрали бы менее 2% голосов.
Среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" лидируют Александр Дубинский и Александр Качура. За ними следуют Елена Кравец.
Александр Дубинский - 6,3%
Александр Качура - 6%
Елена Кравец - 5,9%
Ирина Верещук - 5,3%
Виктор Ляшко - 4,7%
Николай Тищенко - 2,2%
Не поддержали бы кандидата от "Слуги народа" 48,4% киевлян.
При этом доверяют Александру Дубинскому (12,1%). За ним следуют Ирина Верещук (7,6%), Елена Кравец (7,5%), Александр Качура (6,4%), Виктор Ляшко (5%) и Николай Тищенко (1,1%). Не доверяют ни одному из кандидатов от "Слуги народа" 30,5% киевлян.
Опрос проводился среди 812 респондентов с погрешностью выборки 3,5%.
Напомним, 1 июня стало известно, что народные депутаты Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз "Слуги народа", которые определят кандидата от партии в мэры Киева. Кандидатура Ткаченко была снята из-за его назначения министром культуры.