Борьба за пост мэра Киева: Александ Дубинский и Александр Качура сегодня проведут дебаты

Сегодня вечером пройдут дебаты кандидатов Александра Дубинского и Александра Качуры на пост мэра Киева.

Впервые в истории Киева состоятся дебаты кандидатов партийного праймериз на пост мэра столицы.

Об этом сообщил Александр Качура в facebook.

Дебаты можно будет посмотреть на телеканале "ZIK" в 21:00.

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Как сообщалось, в Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Соответствующий закон № 720-IX опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" от 3 июля.

Ранее сообщалось, что нардепы от "Слуги народа" Андрей Холодов, Алексей Устенко и Александр Качура нанесли уже четвертый визит Игорю Петрашко, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.