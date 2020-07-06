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Наев прокомментировал слова командующего ВМС об ожидаемой "полномасштабной военной конфронтации" с РФ

Наев прокомментировал слова командующего ВМС об ожидаемой "полномасштабной военной конфронтации" с РФ
Обновлено 23:15 Пн, 6 Июль 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечает, что командующий Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа преувеличил вероятность угрозы от войск Российской Федерации со стороны временно оккупированного Крыма.

"Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Неижпапа, который недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ, и, по его пониманию, он сказал, как он это видел, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Наев указал, что в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, в том числе, на Таврическом направлении. Он подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ и начальник Генерального штаба получают всю необходимую разведывательную информацию.

Как сообщалось, командующий ВМС Неижпапа ранее в интервью одесскому интернет-сайту "Думская.net" заявил, что Военно-морские силы ВСУ готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война", - сказал он в интервью.

На вопрос о том, рассматривает ли он вариант, при котором российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал, Неижпапа ответил, что "не исключает таких действий со стороны Российской империи".

Командующий ВМС: Угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ никуда не исчезала

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - добавил он.

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Все по теме:

Россия, ВСУ, Алексей Неижпапа, Сергей Наев.

Автор:

Телеграф
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