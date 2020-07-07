Резников о "паспортизированных" Россией жителях ОРДЛО: Это их способ выживания

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал об отношении власти к украинцам, которые в Крыму и на Донбассе получили российские паспорта. Об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Что касается паспортов, так, 200 тыс. на оккупированном Донбассе. Кстати, в режиме переходного правосудия мы пишем, в том числе идею, что большинство людей, которые получили паспорта, - и в Крыму и на оккупированном Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий", - заявил Резников.

Вместе с тем он сказал, что коллаборационисты оккупационного российского режима будут нести ответственность.

"Только до тех, кто был коллаборационистами, служил верой и правдой оккупационному режиму, и у кого кровь на руках, - эти будут точно нести ответственность, невзирая на любые попытки избежать этой ответственности", - заявил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, по состоянию на начало февраля Россия выдала более 200 тысяч паспортов украинцам на оккупированной части Донбасса.