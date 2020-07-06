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Никто такого не делал: Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ

Никто такого не делал: Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Обновлено 23:31 Пн, 6 Июль 2020 Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса. Об этом Резников сказал в эфире "Свобода слова"

"Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, они (ОБСЕ – ред.) имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально и юридически это возможно. Мы не возражаем, главное, чтобы там были готовы", - сказал он

Как известно, пятый президент Петр Порошенко рассматривал возможность привлечения миротворцев ООН для поддержания мира на оккупированной части Донбасса.

Свои предложения в виде проекта резолюции Украина передавала партнерам из Совета безопасности ООН и в 2016-м, и в 2017 годах.

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Россия не соглашалась на пребывание миротворцев у своей границы и выражала готовность рассматривать их размещение только на линии разграничения сторон вооруженного конфликта.

Президент Владимир Зеленский говорил, что поддержал бы присутствие миротворцев на границе с Россией, но не на территории Украины.

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Все по теме:

ОБСЕ, Миротворцы, Донбасс, Алексей Резников, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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