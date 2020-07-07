Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 6 июля: Чума, смерть Морриконе и послабление карантина
Итоги 6 июля: Чума, смерть Морриконе и послабление карантина
Опасная погода: в среду в Украине прогнозируют грозы, град, шквалы и даже смерчи
Опасная погода: в среду в Украине прогнозируют грозы, град, шквалы и даже смерчи
Тоттенхэм минимально обыграл Эвертон (Видео)
Тоттенхэм минимально обыграл Эвертон (Видео)
Ивана Купала: народные приметы и запреты 7 июля
Ивана Купала: народные приметы и запреты 7 июля

Сколько в Украине переселенцев: данные Минсоцполитики

Сколько в Украине переселенцев: данные Минсоцполитики
Обновлено 08:24 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
В Министерстве социальной политики насчитали в Украине почти 1,5 миллиона переселенцев.

По последним данным, в Украине поставлены на учет почти 1,5 млн переселенцев из оккупированных районов Донбасса, а также из Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

“По состоянию на 6 июля 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 448 761 переселенец”, - отмечается в сообщении.

В Минсоцполитики уточняют, что речь идет о переселенцах с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Кулеба: Вопрос Крыма может заблокировать переговоры по Донбассу

Как сообщалось, по состоянию на 24 июня было учтено 1 448 234 внутренне перемещенных лиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Минсоцполитики, Донбасс, Переселенцы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
02 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
03 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
04 Страны, которые открыли границы для Украины, но в МИД не рекомендуют выезжать
05 Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с Беларусью заработали еще два пункта пропуска
На границе с Беларусью заработали еще два пункта пропуска
Свежий курс валют: в Украине дешевеет доллар
Свежий курс валют: в Украине дешевеет доллар
Губернатор Нью-Йорка: Трамп распространяет коронавирус
Губернатор Нью-Йорка: Трамп распространяет коронавирус
Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь