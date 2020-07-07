Сколько в Украине переселенцев: данные Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики насчитали в Украине почти 1,5 миллиона переселенцев.

По последним данным, в Украине поставлены на учет почти 1,5 млн переселенцев из оккупированных районов Донбасса, а также из Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

“По состоянию на 6 июля 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 448 761 переселенец”, - отмечается в сообщении.

В Минсоцполитики уточняют, что речь идет о переселенцах с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Как сообщалось, по состоянию на 24 июня было учтено 1 448 234 внутренне перемещенных лиц.