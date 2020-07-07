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"Постоянно думаем и ищем варианты": Минздрав пока не может позволить фанатам ходить на футбольные матчи

"Постоянно думаем и ищем варианты": Минздрав пока не может позволить фанатам ходить на футбольные матчи
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф
В Минздраве прокомментировали возможность присутствии фанатов на футбольных матчах и заявили, что эпидситуация в стране не дает возможности сделать это прямо сейчас.

Министерство здравоохранения пока не может позволить футбольным фанатам посещать футбольные матчи из-за высокой динамики заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, комментируя призыв президента "Динамо" разрешить их фанатам присутствовать на матчах, передает Украинская правда

"Я с большим уважением отношусь к болельщикам футбола, потому что и сам является болельщиком – может, не таким активным, как фанаты клубов. Мое желание вернуться к обычной жизни – с проведением обычных футбольных матчей, с фанатами на трибунах, с заполненными стадионами, почувствовать эту энергетику – очень большое.

Но здоровье и жизнь наших граждан (важнее - ред.) и эпидситуация на сегодняшний день не позволяет это сделать прямо сейчас.

Я понимаю желание относительно футбольных матчей, но думаю, что болельщики с пониманием отнесутся к ситуации, в частности в Харькове, где мы видим увеличение количества случаев заболевания. Сегодня, например, это 45 случаев в Харьковской области", - рассказал Степанов.

Министр заверил болельщиков, что Минздрав ищет способ, как вернуться к обычной жизни быстрее.

Как сообщалось, по состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаяев COVID-19, за сутки - 564 новых случая.

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Все по теме:

Минздрав, Футбол, Карантин, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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