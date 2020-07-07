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За неделю в Украине заблокировали около 2 тыс кибератак на госорганы

За неделю в Украине заблокировали около 2 тыс кибератак на госорганы
15:35 Сегодня Телеграф УНИАН
Специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в период с 1 по 7 июля заблокировало 1 тысяча 888 кибератак на государственные органы власти, что на 80,3% меньше, чем неделей ранее.

В частности, за указанный период Госспецсвязи заблокировала 9 DDoS-атак (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа), большинство из которых были осуществлены на сайт Офиса президента Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

Также CERT-UA в период с 1 по 7 июля зарегистрировало 19 тысяч 514 киберинцидентов.

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Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (73% инцидентов) и фишинга (26%).

Как сообщалось, с 24 по 30 июня Госспецсвязи заблокировала 9 тысячи 608 кибератак на государственные органы власти, что на 7% больше, чем неделей ранее.

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Все по теме:

Украина, Кибератака, Госорган, Киберезопасность.

Автор:

Телеграф
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