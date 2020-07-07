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Вторник, 07.07.2020
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Учебный год 2020: У Президента обсудили подготовку к 1 сентября

Учебный год 2020: У Президента обсудили подготовку к 1 сентября
14:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Кабинет министров изучает практики преодоления COVID-19 за рубежом и опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября.

"Правительство тщательно изучает практики преодоления коронавируса за рубежом, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября.

Особенно важен этот учебный год для первоклассников", - сообщили Президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании, состоявшемся под его председательством, передает пресс-служба Главы государства.

Как сообщалось, глава комитета ВР по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак ранее сообщил, что при условии, если до 1 сентября в Украине ухудшится ситуация с заболеванием коронавирусной болезнью COVID-19, учебный год для школьников и студентов может начаться в дистанционном режиме.

В Минздраве оценили готовность Украины ко второй волне COVID-19

Ранее сообщалось, что в Украине десять регионов не готовы к дальнейшему ослаблению карантинных ограничений. За минувшие сутки в пяти областях не выявили новых случаев заражения коронавирусом.

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Украина, Учеба, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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