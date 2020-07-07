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Весенний призыв в армию: Минобороны просят предоставить выпускникам отсрочку

Весенний призыв в армию: Минобороны просят предоставить выпускникам отсрочку
15:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Министерство образования и науки Украины обращается к Министерству обороны Украины с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования 2020 года.

"Министерство образования и науки выражает свою благодарность Министерству обороны за предоставление разъяснений и рекомендаций главам призывных комиссий всех уровней о порядке предоставления гражданам Украины отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения следующей ступени образования", - сообщает соответствующее письмо от Минобразования к Минобороны касательно призывной кампании 2020.

Отмечено, что многолетние традиции проведения вступительных и призывных кампаний свидетельствуют о том, что категория выпускников учреждений общего среднего и высшего образования текущего года подпадала под призыв уже осенью, после завершения вступительной кампании.

В то же время, говорится в письме, в Минобразования поступают многочисленные обращения от выпускников учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специального предвысшего и высшего образования, относительно которых готовится решение о призыве в июле месяце, которое лишает их возможности продолжить свое обучение на следующей степени образования.

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"Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампании 2020 года, обусловленные введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август месяц, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально технического), специального предвысшего и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения о призыве указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продолжат свое обучение", - говорится в письме.

Как сообщалось, в апреле Кабинет министров Украины перенес призыв граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.

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Все по теме:

Украина, Армия, Минобороны, ВСУ, Призыв, отсрочка.

Автор:

Телеграф
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