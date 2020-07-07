"Гуцульская ватра": на Закарпатье проходит первый онлайн-фестиваль гуцульской культуры - онлайн трансляция

Сегодня, 7 июля, на Закарпатье проведут первый онлайн-фестиваль "Гуцульская ватра". Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

"Приглашаем на первый онлайн-фестиваль Закарпатья "Гуцульская ватра" folk-fashion fest 2020, который состоится 7 июля. Начнется событие в 16 часов по ссылке", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля модели покажут старинную гуцульскую одежду и основные элементы традиционного строя гуцулов Закарпатья. Наряды будут представлены из коллекции Ясинянского историко-краеведческого музея.

Также сообщается, что проект осуществляется при поддержке Украинского культурного фонда. Цель инициативы - помочь регионам Закарпатья развиваться и показать уникальную культуру региона.

Ранее, организаторы 27-й Львовского международного BookForum 2020 объявили, что фестиваль пройдет в онлайн-режиме. Мероприятие в подобном формате состоится впервые.