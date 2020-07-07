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Президент вручил награды выдающимся украинцам по случаю Дня Конституции

Президент вручил награды выдающимся украинцам по случаю Дня Конституции
16:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды и почетные звания, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

"У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, - это просто награда. Мне кажется, прежде всего, это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает", - подчеркнул Президент.

По его словам, для государства одинаково важны все сферы и профессии: медиа, медицина, правопорядок, оборона, искусство и шоу-бизнес.

"Важно отмечать людей, когда они с нами, а не тогда, когда вся страна и весь мир знает: вот это известный человек, и только сейчас Украина увидела, что он достоен своего государства", - заявил Зеленский.

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Поэтому, подчеркнул он, государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев, независимо от пола, возраста и сферы их деятельности.

Генеральный директор - художественный руководитель театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр оперетты" Богдан Струтинский, который награжден орденом "За заслуги" I степени, отметил, что государство должно акцентировать большее внимание на поддержке искусства.

Получил почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины" и режиссер и сценарист Нариман Алиев. К речи в честь награждения также присоединился певец, композитор и продюсер Алексей Потапенко, который получил звание Заслуженного артиста Украины, и певица Ирина Билык, которую Президент наградил орденом Княгини Ольги III степени.

Как сообщалось ранее, Зеленский по случаю Дня Конституции Украины подписал указ №254/2020 о награждении государственными наградами за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения.

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Украина, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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