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В Украине участникам пробного ВНО уже вернули более 21 миллиона

В Украине участникам пробного ВНО уже вернули более 21 миллиона
18:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Участникам пробного ВНО с 1 июля вернули более 21 млн грн. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

"По состоянию на сегодня, 7 июля 2020 года, Министерство образования и науки совместно с ПриватБанком вернули деньги за пробное ВНО в учебных заведениях 86 тыс. 351 участнику. Сумма возвращенных средств составляет 21 млн 230 тыс. 688 грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 107 тыс. участников пробного ВНО имеют карточки ПриватБанка, на которые перечисляются средства. В то же время еще 111 тыс. участников должны обратиться в банк, чтобы получить средства за пробное ВНО. Им необходимо оформить карту бесплатно за 15 минут в любом отделении ПриватБанка. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.

Если участник / участница уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделение. Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту ПриватБанка.

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"Карточку необходимо оформить как можно быстрее. Однако если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возвращения средств будет действовать до 1 декабря 2020 года", - заявили в МОН.

По данным ведомства, общая сумма средств, компенсированных участникам пробного ВНО, составляет 52 млн 450 тыс. грн. Средства выплачиваются из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Как сообщалось, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этом году участники пробного ВНО проходили тестирование дома. 15 июня состоялось пробное ВНО по украинскому языку и литературе, 17 июня - по всем предметам.

17 июня Кабинет министров утвердил порядок возвращения средств всем участникам пробного ВНО.

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Украина, ВНО.

Автор:

Телеграф
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