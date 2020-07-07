Денис Шмыгаль: Ситуация с пожарами на Луганщине на контроле правительства и Президента

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе ГСЧС Николаю Чечеткину выехать в Луганскую область, где бушуют пожары, уже унесшие жизни. Об этом глава правительства сообщил на Telegram-канале.

"Поручил ГСЧС оперативно информировать общественность о развитии ситуации, а главе ГСЧС лично выехать на место событий.

Также поговорил с председателем Луганской ОГА Сергеем Гайдаем о необходимой помощи со стороны правительства", - написал он.

Шмыгаль добавил, что в четверг Комиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрит дополнительные шаги для помощи пострадавшим.

"Ситуация на контроле правительства и Президента", - подчеркнул Премьер-министр.

Как сообщалось, 6 июля в 13 часов 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, в том числе верховой на 20 га. В 8 часов 11 мин. 7 июля пожар был локализован.

Из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на с.Смоляниново. Здесь огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов. По предварительным данным ГСЧС, погибли пять человек, девять госпитализированы.

К тушению пожара привлечены 361 чел. и 85 единиц техники. Дополнительно на место пожара направляются от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Кроме того, пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, верховая площадь которого составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 чел. и 16 ед. техники.