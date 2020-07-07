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ВНО 2020: В МОН рассказали, сколько выпускников сдавали английский

ВНО 2020: В МОН рассказали, сколько выпускников сдавали английский
22:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Внешнее независимое оценивание по английскому языку сдавали 105 тысяч 157 человек, по испанскому, немецкому и французскому языкам - 2 тысячи 277 человек. Об этом сообщили в Отделе связей со СМИ МОН.

Результаты появятся на страницах участников на сайте Украинского центра оценивания качества образования до 25 июля.

В ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли участие 81,2% от общего количества зарегистрированных. К ВНО не допустили одного участника из-за выявления признаков ОРВИ.

Участниками ВНО по английскому языку стали 89,37% от количества зарегистрированных. 13 участников не допустили в пункты тестирования из-за ОРВИ.

В Украине участникам пробного ВНО уже вернули более 21 миллиона

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам будут определены до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников на сайте Украинского центра оценивания качества образования до 25 июля.

Те, кто не смогли принять участие в основной сессии ВНО по иностранным языкам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию.

Следующее ВНО - по истории Украины - состоится в четверг, 9 июля. Основная сессия ВНО завершится 17 июля.

Как сообщалось, внешнее независимое оценивание-2020 стартовало 25 июня. В безопасных условиях уже состоялись 5 из 9-ти тестов основной сессии - по математике, украинскому языку и литературе, физике, испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам.

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Все по теме:

Украина, ВНО, Язык, Карантин.

Автор:

Телеграф
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