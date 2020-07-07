ВНО 2020: В МОН рассказали, сколько выпускников сдавали английский

Результаты появятся на страницах участников на сайте Украинского центра оценивания качества образования до 25 июля.
В ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли участие 81,2% от общего количества зарегистрированных. К ВНО не допустили одного участника из-за выявления признаков ОРВИ.
Участниками ВНО по английскому языку стали 89,37% от количества зарегистрированных. 13 участников не допустили в пункты тестирования из-за ОРВИ.
Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам будут определены до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников на сайте Украинского центра оценивания качества образования до 25 июля.
Те, кто не смогли принять участие в основной сессии ВНО по иностранным языкам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию.
Следующее ВНО - по истории Украины - состоится в четверг, 9 июля. Основная сессия ВНО завершится 17 июля.
Как сообщалось, внешнее независимое оценивание-2020 стартовало 25 июня. В безопасных условиях уже состоялись 5 из 9-ти тестов основной сессии - по математике, украинскому языку и литературе, физике, испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам.