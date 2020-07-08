Недостоверное декларирование: ВАКС изучил еще 4 тома доказательств по делу Труханова

Высший антикоррупционный суд исследовал еще 4 тома письменных доказательств по делу Одесского городского головы Геннадия Труханова, который подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях. Об этом сообщает пресс-служба САП.