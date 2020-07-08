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Работает "маленькая армия ботов": в сети фиксируют значительный рост количества дезинформации о коронавирусе

Работает "маленькая армия ботов": в сети фиксируют значительный рост количества дезинформации о коронавирусе
Обновлено 00:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay
Во время глобальной пандемии COVID-19 в интернете существенно возросло количество дезинформации, абсолютное большинство которой происходит из России и Китая. Такое мнение CBC News высказал руководитель Оксфордского института интернета Филипп Говард.

"Мы фиксируем достаточно значительный рост количества дезинформации, которую распространяют государства, в частности Россия и Китай", - сказал Говард.

Он добавил, что "92% дезинформации от поддерживаемых государствами агентств по всему миру происходят из РФ и Китая".

Его мнение поддержала профессор компьютерных наук института Карнеги- Мелона в Питтсбурге Кеслин Карли. По ее словам, около половины всех сообщений в сети Тwitter об отмене карантина распространялись ботами и дублировали российские и китайские месседжи.

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"Они распространяли месседжи поддерживаемых государством медиа, особенно российских и китайских. Поэтому каждый раз, когда эти СМИ выдавали информацию, ее распространяла маленькая армия ботов ", - отметила Карли.

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Все по теме:

Китай, Россия, Коронавирус, Фейки, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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