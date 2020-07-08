Работает "маленькая армия ботов": в сети фиксируют значительный рост количества дезинформации о коронавирусе

"Мы фиксируем достаточно значительный рост количества дезинформации, которую распространяют государства, в частности Россия и Китай", - сказал Говард.
Он добавил, что "92% дезинформации от поддерживаемых государствами агентств по всему миру происходят из РФ и Китая".
Его мнение поддержала профессор компьютерных наук института Карнеги- Мелона в Питтсбурге Кеслин Карли. По ее словам, около половины всех сообщений в сети Тwitter об отмене карантина распространялись ботами и дублировали российские и китайские месседжи.
"Они распространяли месседжи поддерживаемых государством медиа, особенно российских и китайских. Поэтому каждый раз, когда эти СМИ выдавали информацию, ее распространяла маленькая армия ботов ", - отметила Карли.