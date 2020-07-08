Ляшко готов оставить пост главного санврача Украины и поучаствовать в выборах мэра Киева

На прямой вопрос, собирается ли он участвовать в праймериз "Слуги народа", Ляшко ответил, что "не исключает такой возможности".
Также во время разговора санврач отметил, что если все же будет баллотироваться в главы Киева, то надеется, что его поддержит президент Владимир Зеленский: "Я надеюсь, что меня поддержит президент Украины. Если он это сделает, то успех будет 100% ".
Ляшко также уверяет, что не будет баллотироваться как самостоятельный кандидат, без партии.
Главный санитарный врач также убежден, что кандидат в мэры города не может занимать его должность.
Так на вопрос BBC оставит ли Ляшко свою должность, если будет баллотироваться на пост мэра Киева, он ответил: "Я готов к этому".