Ляшко готов оставить пост главного санврача Украины и поучаствовать в выборах мэра Киева

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает возможности баллотирования в мэры столицы на следующих выборах. Об этом Ляшко в интервью BBC Украина.

На прямой вопрос, собирается ли он участвовать в праймериз "Слуги народа", Ляшко ответил, что "не исключает такой возможности".

Также во время разговора санврач отметил, что если все же будет баллотироваться в главы Киева, то надеется, что его поддержит президент Владимир Зеленский: "Я надеюсь, что меня поддержит президент Украины. Если он это сделает, то успех будет 100% ".

Ляшко также уверяет, что не будет баллотироваться как самостоятельный кандидат, без партии.

Главный санитарный врач также убежден, что кандидат в мэры города не может занимать его должность.

Так на вопрос BBC оставит ли Ляшко свою должность, если будет баллотироваться на пост мэра Киева, он ответил: "Я готов к этому".