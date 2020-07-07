Снимал ролик о проверке веломаршрута: Дубинский на Южном мосту в Киеве создал пробку

Глава Киевской обласной организации "СН", претендующий на пост мэра Киева Александр Дубинский снимая очередной проморолик для своей предвыборной кампании на Южном мосту, спровоцировал автопробку.

Как сообщалось, народный депутат устроил съемки в час пик.

Вместе со съемочной командой прямо по средине проезжей части стал его зеленый внедорожник Mercedes-Benz G Class, а его владелец пересел на велосипед.

Дубинский написал в своем Facebook, что проводил "велоэксперимент в столице туйовых велодорожек", двигаясь с Позняков до улицы Пушкинской "по веломаршруту, которого нет".

Нардеп о пробках не упоминал и на звонки редакции тоже не дал ответа.

Ранее Дубинский уже "проверял" веломаршруты Киева. Прошлый раз он ехал с площади Льва Толстого.