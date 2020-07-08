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Среда, 08.07.2020
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Коронавирус: Ляшко допустил, что в Украине более 150 тысяч инфицированных

Коронавирус: Ляшко допустил, что в Украине более 150 тысяч инфицированных
03:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч, о чем свидетельствуют данные математического моделирования. При этом, как заявил в интервью BBC Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко, Министерство здравоохранения в среднем выявляет около 35% больных.

На вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром пандемии коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.

"Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов", - подчеркнул он.

Ляшко пояснил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения.

"Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы", - добавил главный санврач.

Ляшко готов оставить пост главного санврача Украины и поучаствовать в выборах мэра Киева

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 7 июля в Украине зарегистрировано 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.

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Все по теме:

Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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