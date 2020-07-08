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День Петра и Февронии: запреты и народные приметы 8 июля
День Петра и Февронии: запреты и народные приметы 8 июля

День Петра и Февронии: запреты и народные приметы 8 июля

День Петра и Февронии: запреты и народные приметы 8 июля
Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
День Петра и Февронии — день памяти святых Петра и Февронии, а также Февронии Низибийской в православной церкви. Отмечается 25 июня (8 июля). В народном календаре восточных славян — день первого покоса.

Традиции: 

В день Петра и Февронии было принято ходить в церковь, так как святые считались эталоном любви и верности. Именно поэтому 8 июля стал общеславянским праздником, а его символом стала ромашка.

На Руси в это время занимались полевыми работами. Хорошей приметой считалось обручиться в день Петра и Февронии. Влюбленные же старались провести праздник вместе.

К Петру и Февронии, святым покровителям этого дня, обращаются с просьбой о благополучии в семье и о благословении на вступающих в брак, это день семьи, любви и верности. В народе говорили: если работать на Петра и Февронию бок о бок с женой, это принесет счастье в семью и достаток в дом. Это время — самый разгар сенокоса.

Считается, что с этого дня русалки начинают водить хороводы, и поэтому он получил название Февронии-русальницы. В это время обычно жарко (считается, что после Петра и Февронии наступают сорок самых жарких дней года), дети и молодежь каждый день купаются, и им надо быть особенно внимательными, чтобы не попасть в лапы разыгравшимся русалкам, которые могут затянуть их в водоворот. В реку или озеро надо входить, непременно перекрестившись.

Приметы 8 июля:

Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай меда. 

Подует студеный ветер с севера — дождь разгонит, принесет ясную погоду.

После многодневного сильного восточного ветра всегда бывает дождь.

Много в поле кашки — быть сеногною.

Свиньи и мыши сено едят — к худому покосу.

Рассада пьет поливку — сухой сенокос, а не вбирает — мокрый.

После Петра и Февронии не до жупана (теплая одежда уже не нужна, так как наступает летняя жара).

Знаменательные события в истории: 8 июля 2020 года

Запреты 8 июля:

День Петра и Февронии выпадает на Петров пост, поэтому в праздник категорически запрещалось венчаться.

Еще 8 июля нельзя ссориться с близкими и заниматься тяжелым трудом.

В народе Февронию также называли Русальницей. Считалось, что в этот день стоит избегать водоемов. Согласно поверью, 8 июля русалки начинают водить хороводы и могут утащить на дно того, кто захочет искупаться.

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Традиции, Приметы, Запреты, День Петра и Февронии.

Автор:

Телеграф
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