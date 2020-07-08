Жара отступает: в ближайшие дни погода изменится, пройдут дожди

В ближайшие сутки в Украине сохранится умеренно жаркая погода, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в среду, 8 июля, ожидается сухая и жаркая погода, лишь на востоке пройдут дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +21...+23°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

На западе без осадков, температура воздуха ночью +9...+11°, днем +20...+22°. Ветер западный 5-10 м/с. В Карпатах днем +9...+14°, без осадков.

Прогноз погоды на8 июля, фото: meteo.gov.ua

На севере страны лишь в Сумской области пройдут дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +21...+23°. В Черниговской области ночью +12...+14°, днем +21...+23°.

В Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях без осадков, ночью +14...+16°, днем +23...+25°. В Полтавской области дождь, гроза, ночью +16...+18°, днем +23...+25°.

На востоке страны пройдут дожди. Температура воздуха ночью +19...+21°, днем +27...+29°. В Луганской области днем до +33°.

В южных областях местами грозы, температура воздуха ночью +17...+19°, днем +26...+28°. В акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм и сильный ветер.

Погода в Киеве

В Киеве 8 июля без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +21...+23°.

В Киевской области без дождя, температура воздуха ночью +14...+16°, днем +22...+24°.

До конца недели погода кардинально не изменится. Лишь в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.

9 июля температура воздуха ночью +14...+16°, днем +24...+26°. 10 июля температура воздуха ночью +14...+16°, днем +25...+27°.

Прогноз погоды на 9 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 июля, фото: meteo.gov.ua

На выходные, 11-12 июля, осадков не прогнозируют.

В субботу западных областях пройдут кратковременные грозы, температура воздуха ночью +15...+17°, днем +27...+29°.

В воскресенье дожди в западных и северных регионах, температура воздуха ночью +15...+17°, днем +25...+27°.

Прогноз погоды на 11 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 12 июля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, на юг Украины обрушилась непогода. В Одесской области выпал крупный град. Прошли сильные дожди. Шквальный ветер валил деревья, некоторые регионы остались без света.