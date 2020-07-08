День семьи, любви и верности: история и традиции праздника

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Он приурочен ко дню празднования памяти святых Петра и Февронии - православных покровителей семьи и брака.

Ежегодно, 8 июля, этот праздник отмечают в 7 странах мира (Украине, России, Болгарии, Беларуси, Азербайджане, Германии, Великобритании, Франции). Главные торжества традиционно проходят в Муроме 8 июля, с которым связана легенда появления этого праздника.

По легенде, за несколько лет до княжения в Муроме Петр убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой. Вылечить его удалось только крестьянке Февронии, которая в качестве платы захотела выйти замуж за Петра.

Бояре подняли бунт, чтобы князь развелся, ведь для них было недопустимо, что княжеский трон занимает крестьянка. Однако Петр не предал любовь и решил отказаться от престола и отправился с суженой у изгнание.

После этого в городе стало плохо без князя, началась настоящая смута, все попросили Петра вернуться обратно.

Он согласился, забрал Февронию и они стали справедливо править в Муроме, чем и заработали любовь жителей города. Скончались князь и княгиня в один день, 8 июля. Несмотря на то, что они были похоронены по отдельности, их тела чудом оказались в одном гробу.

Символом Дня семьи, любви и верности принято считать ромашку. В день празднования заплетают венки из этих цветов, дарят букеты ромашек и "февроньки" — открытки с изображением ромашек или других символов семьи.

Популярной традицией стало заключение браков 8 июля: по этому случаю многие залы бракосочетания продлевают часы работы и отказываются регистрировать разводы. Наибольшей популярностью пользуются залы регистрации гражданских состояний Мурома, где стараются зарегистрировать брак жители других городов и стран.